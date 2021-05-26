Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı

Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricileri, kuraklığa karşı yağmur duası okudu.

Mersin'in Mut ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricileri, kuraklığa karşı yağmur duası okudu.

Toslu Yaylası'nda bir araya gelen küçükbaş hayvan yetiştiricileri, İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk ile yağmur duasına çıktı.

Programda, yağmur yağması için dua edilmesi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kurban kesildi.

Duada, kuraklık endişesine karşı Allah'tan rahmet dilendi.

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Sarıgül Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Hande Erçel İlker Kaleli Burcu Biricik
Spor Arda Turan Dorukhan Toköz Josef De Souza Lukas Podolski Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağmur duasına çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 10:53:10. #1.13#

title