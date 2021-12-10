Mersin'de kilisede "Shakespeare Perisi: Shakespeare ve Müzik" konseri

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki Saint Paul Kilisesi'nde "Shakespeare Perisi: Shakespeare ve Müzik" konserinde William Shakespeare'in farklı oyun ve sonelerinden metinler arası kolaj yöntemiyle hazırlanmış ezgiler seslendirildi.

Tarsus Belediyesi'nce organize edilen konserde, Ayşe Lebriz Berkem'in özel performansını sahnelediği etkinlikte, Bülent Oral'ın viola da gamba ile Diego Leveric'in rönesans lute ve barok gitarıyla notalara hayat verdiği, Soprano Linet Şaul'un ezgileri seslendirdiği "Shakespeare Perisi: Shakespeare ve Müzik" konseri, St. Paul Kilisesi Anıt Müze'de gerçekleştirildi.

İngiliz şair ve yazar Shakespeare'in eserlerinin seslendirildiği konseri katılımcılar ilgiyle izledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, burada yaptığı konuşmada, bu konserde Shakespeare'in akla kazınan sözlerinin yanı sıra ender sahnelenmiş oyunlarına ait dizeleri, müzik ve performansın birlikte sahnelendiğini belirtti.

Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Ünlü sanatçı Ayşe Lebriz Berkem için Shakespeare'nin Perisi deniyor, ama bizim için kendisi 10 bin yıllık tarihe sahip olan Tarsus'un da Perisi, Tarsus'un da kültür ve sanat elçisi. Çünkü sosyal medya hesapları da dahil her platformda Tarsus'tan söz ediyor, Tarsus'umuzu tanıtıyor. Kendisine ve diğer sanatçılarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Konser tek kelimeyle muhteşemdi."

Başkan Bozdoğan, sanatçı Ayşe Lebriz Berkem'e eski Tarsus Evleri'ni yansıtan bir tablo ile çiçek takdim etti.

Konsere, protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda dinleyici katıldı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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