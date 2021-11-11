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Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Sarıkeçili Yörük ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, Sarıkeçili Yörük ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı.

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, ilçeye bağlı Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti.

Bir süre kızlarını arayan aile, sonuç alamayınca ilgililere haber verdi.

Bölgede yapılan aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalara, arama ve kurtarma köpekleri de katılıyor.

Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da çalışmaları yakından takip ediyor.

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor

Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuk aranıyor

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
Minik Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor

Minik Müslüme'den dünden beri haber alınamıyor
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