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Mersin'de karla mücadele çalışması sürüyor

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Mersin'de karla mücadele çalışması sürüyor Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yoğun çalışma yürütüyor Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde yolların kardan dolayı kapanmaması için aralıksız çalışan ekipler, öğrencilerin...

Mersin'de karla mücadele çalışması sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yoğun çalışma yürütüyor

Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde yolların kardan dolayı kapanmaması için aralıksız çalışan ekipler, öğrencilerin zorluk yaşamaması amacıyla okul bahçesinde biriken karları da temizliyor

MERSİN - Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yoğun çalışma yürütüyor. Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde yolların kardan dolayı kapanmaması için aralıksız çalışan ekipler, öğrencilerin zorluk yaşamaması amacıyla okul bahçesinde biriken karları da temizliyor.

Son günlerde Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Arslanköy Mahallesi'nin birçok noktasında harekete geçti. Büyükşehir ekipleri özellikle yüksek kesimlerdeki kar yağışının olumsuzluk yaratmaması için anında müdahale ile yolları açarak, tuzlama çalışması yapıyor. Günlük yaşamın aksamaması için karla mücadele ve yol açma çalışmaları gece gündüz devam ettiriyor.

Arslanköy Mahallesi'nde Çatak, Resul, Gölet, Yedigöz ve Başpınar yolunda karla mücadele çalışması 15 kişilik ekip, 12 araç ve iş makinesi ile gerçekleştirildi. Kar yağışı dolayısıyla karla kaplanan okul bahçesini de temizleyen ekipler, hem vatandaşların hem de öğrencilerin mağduriyetinin önüne geçiyor.

Mersin'de karla mücadele çalışması sürüyor

Mersin'de karla mücadele çalışması sürüyor

Mersin'de karla mücadele çalışması sürüyor

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İhlas Haber Ajansı / Koray Ünlü - Son Dakika Haberleri

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