Mersin'de kardan kapanan yollarda temizlik çalışması yapıldı

Mersin'in Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı İnsu ve Kocahamzalı mahallelerindeki bazı yollar ulaşıma kapandı.

Belediye ekipleri, iş makineleriyle yaptığı küreme çalışmasıyla trafik akışını yeniden sağladı.

Tarsus ilçesinde de kar yağışından etkilenen Boztepe, Börüeğri, Dorak, Karakütük, Ereze, Yeniköy, Sandal, Kurtçukuru, Boğazpınarı, Çukurbağ, Kuşçular, Keşli, Tepetaşpınarı, Kaklıtaşı, Piriömerli, Belen ve Gülek mahallelerinde belediye ekiplerince kar küreme ve yol açma çalışması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımın aksamaması için başlatılan karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ve Silifke Belediyesi ekiplerince yürütülen kar küreme çalışmalarında da Kızılgeçit, Seydili, Şahmurlu, Gedikpınarı, Cambazlı, Saraydın, Çatak, Yeğenli, Uzuncaburç, Örenköy, Tekiralanı, Sömek, Ayaştürkmenli, Söğüt ve Kırobası mahallelerinin yolları ulaşıma açıldı.