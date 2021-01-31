Kardan kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı
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Kardan kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı

31.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 31.01.2021 15:24

Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde, kardan kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalanlara, belediye ekipleri yardım etti.

Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde, kardan kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalanlara, belediye ekipleri yardım etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Arslanköy, Tırtar ve Değnek mahallelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda 4 aracın mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Bölgelere ulaşan ekipler, iş makineleriyle yol açma çalışması yaptı.

Araçlarıyla mahsur kalan kişilerin kurtarılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği Başpınar, Yedigöz, Çatak, Yavca, Tırtar, Kurudere, Değnek ve Atlılar mahallelerinde de yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kardan kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı
Kardan kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı
Kardan kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı
Kardan kapanan yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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