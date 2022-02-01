Mersin'de kardan evlerinde mahsur kalan Yörük aile kurtarıldı

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinde mahsur kalan 6 kişilik Yörük aileye ulaşıldı.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocayer Mahallesi Tahtalı mevkisinde ailesiyle yaşayan Halil Şahin, yolları kar nedeniyle kapanınca belediyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu yolu iş makineleriyle açarak aileye ulaştı.

Ekipler, vatandaşlar için yiyecek, ağıldaki 300 küçükbaş hayvana da yem desteğinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Halil Şahin de yiyeceklerinin ve hayvan yemlerinin bitmek üzere olduğunu belirterek, yolu ulaşıma açan ekiplere teşekkür etti.