Son dakika haberleri | Kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti

04.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 05.12.2020 00:01

Son dakika haberi... Mersin'de, park ettiği kamyonetin hareket etmesi sonucu altında kalan kişi öldü.

Mersin'de, park ettiği kamyonetin hareket etmesi sonucu altında kalan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesi Tapureli Mahallesi Hacısalı mevkisinde, 33 VA 357 plakalı kamyonetinin önünde odun kesen Aydın Yılmaz (38), henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden aracın altında kaldı.

Babasının yerde yattığını gören 5 yaşındaki İ.Yılmaz, durumu annesi F. Yılmaz'a bildirdi.

Olay yerine gelen ve eşi Aydın Yılmaz'ın hareket etmediğini gören F. Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Yapılan çalışmaların ardından Yılmaz'ın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberleri | Kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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