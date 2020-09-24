Mersin'de kamyonet kasasındaki 14 kişi ve sürücüye Kovid-19 tedbirlerine ihlalden ceza
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de kamyonet kasasındaki 14 kişi ve sürücüye Kovid-19 tedbirlerine ihlalden ceza

24.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:31
Mersin'de kamyonet kasasındaki 14 kişi ve sürücüye Kovid-19 tedbirlerine ihlalden ceza

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı belirlenen kamyonetin sürücüsü ile aracın kasasındaki 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplam 45 bin 221 lira ceza uygulandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, kapasitesinden fazla yolcu taşıdığı belirlenen kamyonetin sürücüsü ile aracın kasasındaki 14 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplam 45 bin 221 lira ceza uygulandı.

Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fındıkpınarı Mahallesi'nde denetim yaptı.

Kasasında 14 kişi taşıyan 33 ATM 56 plakalı kamyoneti durduran ekipler, sürücü F.K'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 1121 lira ceza uyguladı.

Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle aracın kasasındaki 14 kişiye de 3 bin 150'şer lira ceza verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Cimilli İbo Deniz Akkaya Meryem Uzerli
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Eddie Newton Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Bursa Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de kamyonet kasasındaki 14 kişi ve sürücüye Kovid-19 tedbirlerine ihlalden ceza - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 14:33:28. #1.15#
title