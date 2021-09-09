Mersin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı" tanıtıldı
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Mersin'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı" tanıtıldı

Mersin'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı' tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'de, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı", düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Mersin'de, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı", düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Toplantının başkanlığını yürüten Vali Ali İhsan Su, kadın haklarının korunarak geliştirilmesi ve kadına şiddetin önlenmesi için yükümlülüğü bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği halinde çalışması gerektiğini belirtti.

Herkesin üzerine düşen görevi yapmasının önemli olduğunu kaydeden Su, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı'nda adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu ve önleyici hizmet, toplumsal farkındalık ile veri ve istatistik olmak üzere 5 hedef kapsamında 227 faaliyet yer almaktadır. Yaptığımız projelerle vatandaşlarımızın duyarlılığının artırılmasına ve eğitilmesine yönelik ciddi çalışmaları devam ettireceğiz. Hem aile içi şiddeti hem de kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Mersin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veysel Topkaya da, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancı ve şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Toplantı, eylem planının katılımcılara aktarılmasıyla sona erdi.

Mersin'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı' tanıtıldı
Mersin'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 4. Ulusal Eylem Planı' tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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