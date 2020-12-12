Mersin'de internet hizmeti alamayan mahalleye yeni hat çekilmeye başlandı

Erdemli ilçesinde internet erişimi sağlayan kabloların çalınması nedeniyle hizmet alamayan 4 mahalleye yeni hat çekilmesine başlandı.

Geçtiğimiz günlerde internet erişimi sağlayan kabloların çalınması sebebiyle internet hizmeti alamayan Fatih, Kargıcak, Barbaros ve Adnan Menderes mahallelerine yeni internet hattı döşeme çalışmaları yapılıyor.

Fatih Mahallesi muhtarı Mehmet Dağtepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakır kabloların çalınması nedeniyle bütün mahallede internetin kesik olduğunu ve özellikle EBA üzerinden online derse giren öğrencilerin mağdur olduğunu söyledi.

Mahalleye çekilmeye başlanan yeni internet hattının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Dağtepe, kabloların tekrar çalınmaması için mahallelilerin belli aralıklarla nöbet tutacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez