Mersin'de iki otomobil çarpıştı
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Mersin'de iki otomobil çarpıştı

10.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:27
Mersin'de iki otomobil çarpıştı

MERSİN'in Anamur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, bir kişi yaralandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu, bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçlar çekildikten sonra yeniden açıldı.

Kaza, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Duygu Güçük (29) yönetimdeki 33 ACN 152 plakalı otomobil ile Hatice Bulut'un (38) kullandığı 33 LP 267 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, Duygu Güçük başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güçük, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Güçük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçlar çekildikten sonra yeniden açıldı. Çevredekiler ise aynı kavşakta onlarca kaza meydana geldiğini, bu nedenle kavşağa sinyalizasyon sisteminin kurulması gerektiğini söyledi.


Mersin'de iki otomobil çarpıştı
Mersin'de iki otomobil çarpıştı
Mersin'de iki otomobil çarpıştı
Mersin'de iki otomobil çarpıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL

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