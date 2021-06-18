Mersin'de hayata geçirilmesi planlanan Marina Projesi için ihaleye çıkılacak
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Mersin'de hayata geçirilmesi planlanan Marina Projesi için ihaleye çıkılacak

Mersin'de hayata geçirilmesi planlanan Marina Projesi için ihaleye çıkılacak
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çamlıbel Balıkçı Barınağı çevresinde hayatta geçirilmesi planlanan Marina Projesi için 3 ay içinde ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çamlıbel Balıkçı Barınağı çevresinde hayatta geçirilmesi planlanan Marina Projesi için 3 ay içinde ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak, Çamlıbel Mahallesi'ne yaptığı ziyarette, bölgedeki çalışmalarını inceledi, yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında vatandaşlarla görüştü.

Mersin Akdeniz Çamlıbel Derneği'ni (MERÇAM) de ziyaret eden Gültak, bölgede hayatta geçirilmesi planlanan Marina Projesi hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan Gültak, projede büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek, tahmini 3 ay içinde ihaleye çıkılacağını ifade etti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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