Mersin'de göçe hazırlanan Yörüklerin yolları açılıyor
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Mersin'de göçe hazırlanan Yörüklerin yolları açılıyor

Mersin'de göçe hazırlanan Yörüklerin yolları açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in yüksek kesimlerinde havaların ısınmasıyla birlikte yaylaya göç zamanı gelen Yörüklerin karla kaplı yollarının açılması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Mersin'in yüksek kesimlerinde havaların ısınmasıyla birlikte yaylaya göç zamanı gelen Yörüklerin karla kaplı yollarının açılması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Anamur ilçesine bağlı olan ve Antalya sınırında bulunan yaylaların karla kaplı yolları açıldı. Bu çalışmalarla Kızılaliler, Karadere, Emirşah, Alataş, Güleç, Sarıdana, Ovabaşı, Çataloluk, Korucuk, Karaçukur, Çamlıpınar, Yukarı Kükür, Güngören, Lale ve Karaağa mahallelerindeki Yörüklerin çıktığı Kaşpazarı, Çamurlu, Olukbaşı, Küçükpınar, Atan, Düğünalanı, Tamtır, Elbalak ve Çukurpınar yaylalarına giden yollar kardan temizlendi.

"Yörüklerimiz bir an önce yurtlarına çıkacaklar"

Çalışmalar sırasında Büyükşehir Belediyesi ekiplerini yalnız bırakmayan Anamur Ovabaşı Mahalle Muhtarı Gani İmdat, bölgesinde bulunan Yörüklerin ekonomiye önemli katkılarının olduğunu vurguladı. Yörüklerin yolunu açtığı için Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Vahap Seçer'e teşekkür eden İmdat, şunları söyledi; "Büyükşehir Belediyesinin makineleriyle kar temizleme çalışması yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Bütün ekibiyle buraya ağırlık verdi. Yörüklerimiz bir an önce yurtlarına çıkacaklar. Buradaki Yörüklerimiz ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Bu yaylalarımız 60-70 bin civarında küçükbaş hayvanı ve binlerce arı kovanı olan yaylalarımız." - MERSİN

Mersin'de göçe hazırlanan Yörüklerin yolları açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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