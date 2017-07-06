Mersin'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 9 tarım işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.



Huzurkent Evci Mahallesi'nde tarlada çalışan işçiler, yanlarında getirdikleri yiyecekleri yemelerinin ardından rahatsızlandı.



Bulantı, karın ağrısı ve baş dönmesi şikayetiyle yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.



Tarım işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu ve gözetim altında tutuldukları öğrenildi.