Mersin'de firari zanlı evine giden polisin dikkatiyle yakalandı
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Mersin'de firari zanlı evine giden polisin dikkatiyle yakalandı

Mersin'de firari zanlı evine giden polisin dikkatiyle yakalandı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan firari zanlı, mesai sonrası otomobiliyle evine giden polisin kovalamacası sonucu gözaltına alındı.

Mersin'de, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan firari zanlı, mesai sonrası otomobiliyle evine giden polisin kovalamacası sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan Halil C'nin, 33 AHR 080 plakalı otomobille Çamlıyayla ilçesine gittiğini tespit etti.

İhbar üzerine Çamlıyayla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İlçedeki 15 Temmuz Şehitleri Polis Merkezi Amirliğinde görevli polis memuru Mehmet Önal, mesaisi sonrası özel aracıyla evine giderken şüphelinin kullandığı otomobille karşılaştı.

Otomobiliyle, zanlının aracının önüne geçmeye ve onu durdurmaya çalışan Önal, geriye manevra yaparak kaçmaya devam eden Halil C'yi takibe aldı.

Bu sırada polis memuru uyarı için havaya ateş de açıp kovalamacayı sürdürdü.

Polisten kaçarken aracını kaldırıma çarpan Halil C, ekiplerce yakalandı. Otomobilde de tüfek ve fişek ele geçirildi.

Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Çevredeki bir güvenlik kamerası, polisin aracıyla durdurmaya çalıştığı zanlının, akan trafiğe ve polisin uyarı ateşine aldırmadan hızla geriye doğru kaçması, polisin de arkasından yaya olarak kovalaması yansıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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