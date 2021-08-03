Mersin'de evleri ve kızlarının çeyizi yanan aile yaşadıklarını unutamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de evleri ve kızlarının çeyizi yanan aile yaşadıklarını unutamıyor

Mersin'de evleri ve kızlarının çeyizi yanan aile yaşadıklarını unutamıyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında evleri kullanılamaz hale gelen ve düğün hazırlığı yapan kızlarının çeyizi kül olan aile büyük üzüntü yaşıyor.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangınında evleri kullanılamaz hale gelen ve düğün hazırlığı yapan kızlarının çeyizi kül olan aile büyük üzüntü yaşıyor.

İlçede 28 Temmuz'da başlayan yangında, Yenikaş Mahallesi'nde oturan Kale ailesinin evi kullanılamaz hale geldi. Düğün hazırlığı yapan kızları Merve Kale'nin çeyizi de yanan aile, yaşadıkları o anları unutamıyor.

Anne Zeynep Kale, AA muhabirine, ömrünün en zor günlerini geçirdiğini söyledi.

Yangının, ikinci gün evlerine ulaştığını dile getiren Kale, şöyle konuştu:

"Biz geç yatmıştık. Kızım erken uyumuştu. O sabah çocuk lavaboya gitmiş. 'Anne ateş görünüyor.' diye bağırdı. Dama çıktım. Tepeden görünüyordu ateş. Hemen eşimi kaldırdım. 'Hemen hortumu hazırlayalım.' dedim. Eşim de 'Hiç iyi değil ortalık, haydi.' dedi. Çocuğum da 'Anne ben bunalıyorum. Kaçalım.' diye bağırıyordu, 'Nefes alamıyorum.' diyordu. Hemen arabaya bindik ve ayrıldık. Tekrar geldiğimizde evimiz cayır cayır yanıyordu. Oğlumu aradım. Sabah namazı vaktiydi. Yatıyordu. 'Oğlum hemen gel. Evimiz yanıyor kuzum.' dedim. 'Kurtarabildiklerimizi ateşten alalım.' dedim ama 'Canın yanacağına malın yansın teyzem.' dediler. İzin vermediler."

Kale, kızları Merve'nin düğün hazırlığı yaptığını belirterek, "Çocuğum yaza gelin olacaktı. Hiçbir eşyası kalmadı. Çeyizi, kaç yıldır biriktiğim eşyaları yandı. Evim simsiyahtı. Çok üzüldüm. Kendimi unuttum. Kızımın çeyizine daha çok üzüldüm. Evimin yeniden yapılmasını istiyorum. Ekmek kapımız, seramız ortada kalmadı. Kızımın çeyizine yardım etmelerini istiyorum. Komşum kapısını açtı, şimdi orada kalıyoruz. Yıllardır biriken emeklerim gitti." diye konuştu.

Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmış, alevler, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 31 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı.

Mersin'de evleri ve kızlarının çeyizi yanan aile yaşadıklarını unutamıyor
Mersin'de evleri ve kızlarının çeyizi yanan aile yaşadıklarını unutamıyor
Mersin'de evleri ve kızlarının çeyizi yanan aile yaşadıklarını unutamıyor
Mersin'de evleri ve kızlarının çeyizi yanan aile yaşadıklarını unutamıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Van'da aşırı yağışlar sürüyor! Hakkari kara yolu ulaşıma kapandı
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Felaketin boyutu gözler önüne serildi! İşte yangından önce ve sonra Marmaris
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Haluk Levent Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de evleri ve kızlarının çeyizi yanan aile yaşadıklarını unutamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 21:01:20. #1.15#

title