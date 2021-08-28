Mersin'de eve giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye çıkardı
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Mersin'de eve giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye çıkardı

Mersin'de eve giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı itfaiye çıkardı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Davultepe Mahallesi'nde ikametlerine giren yaklaşık 2 metrelik yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Eve gelen ekipler, yılanı yakalayıp bir bidon içine koydu.

Yılan daha sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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