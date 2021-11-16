Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi - Haberler
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Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan çocuk yaşamını yitirdi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, eşarbı narenciye paketleme makinesine takılan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki iş yerinde Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbı narenciye paketleme makinesine takıldı.

Durumu gören çalışanlardan Suriyeli Şehed El İbrahim, kafası sıkışan çocuğu kurtarmak isterken kolunu makineye kaptırdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ula Kerem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Şehed El İbrahim de ilk müdahalenin ardından Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İş yerine ilişkin, küçük yaşta işçi çalıştırdığı ve çocuğun ölümü gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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