Mersin'de engelli yaşlı çifte belediye ekiplerinden destek

Mersin'de, engelli Pembe ve İbrahim Uzan çiftine belediye ekiplerince yardım eli uzandı.

Mersin'de, engelli Pembe ve İbrahim Uzan çiftine belediye ekiplerince yardım eli uzandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Pembe ve 71 yaşındaki İbrahim Uzan çifti, Mersin Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerine başvurdu.

Hastaneye götürülen çifte, alınan raporun ardından belediyenin fizyoterapisti tarafından evde fizik tedavi uygulanmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pembe Uzan, fizik tedavi ve temizlik gibi aldıkları hizmetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Ekiplerin kendileriyle yakından ilgilendiğini aktaran Uzan, "Ekipler, bizi hastaneye götürdü, getirdi. Banyomu yaptırdılar, saçımı taradılar, üzerimi giydirdiler. Her gün bizi arıyorlar, halimizi hatırımızı soruyorlar. Memnunuz, Allah'tan başka kimsemiz yok. Bundan sonra inşallah bizi rahat ettirecekler." ifadesini kullandı.

İbrahim Uzan da kendilerini yalnız bırakmadıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Sosyolog Seyran Muştu, başvuru yapan vatandaşlara yapılan inceleme sonucu kısa sürede hizmet verdiklerini belirterek, amaçlarının daha fazla insanı desteklemek olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal