Mersin'de engelli yaşlı çifte belediye ekiplerinden destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de engelli yaşlı çifte belediye ekiplerinden destek

Mersin'de engelli yaşlı çifte belediye ekiplerinden destek
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'de, engelli Pembe ve İbrahim Uzan çiftine belediye ekiplerince yardım eli uzandı.

Mersin'de, engelli Pembe ve İbrahim Uzan çiftine belediye ekiplerince yardım eli uzandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Pembe ve 71 yaşındaki İbrahim Uzan çifti, Mersin Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerine başvurdu.

Hastaneye götürülen çifte, alınan raporun ardından belediyenin fizyoterapisti tarafından evde fizik tedavi uygulanmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pembe Uzan, fizik tedavi ve temizlik gibi aldıkları hizmetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Ekiplerin kendileriyle yakından ilgilendiğini aktaran Uzan, "Ekipler, bizi hastaneye götürdü, getirdi. Banyomu yaptırdılar, saçımı taradılar, üzerimi giydirdiler. Her gün bizi arıyorlar, halimizi hatırımızı soruyorlar. Memnunuz, Allah'tan başka kimsemiz yok. Bundan sonra inşallah bizi rahat ettirecekler." ifadesini kullandı.

İbrahim Uzan da kendilerini yalnız bırakmadıkları için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Sosyolog Seyran Muştu, başvuru yapan vatandaşlara yapılan inceleme sonucu kısa sürede hizmet verdiklerini belirterek, amaçlarının daha fazla insanı desteklemek olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Deniz Demir Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu
Magazin Tarkan Pınar Altuğ Burak Sergen Nur Fettahoğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de engelli yaşlı çifte belediye ekiplerinden destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 15:31:07. #1.13#

title