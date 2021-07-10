Mersin'de emlakçılara yönelik eğitim verilecek
Mersin Emlakçılar Odası ile Toros Üniversitesi arasında emlakçılara yönelik eğitim iş birliği protokolü imzalandı.
Mersin Emlakçılar Odası ile Toros Üniversitesi arasında emlakçılara yönelik eğitim iş birliği protokolü imzalandı.
Mersin Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, yazılı açıklamasında, Toros Üniversitesi ile hazırlanan iş birliği protokolü kapsamında, ülke genelinde çalışan emlakçılara eğitim verileceğini belirtti.
Eğitimlerin, emlakçıların yabancı müşterilerle iletişimlerinde zorlanmamaları ve kolay bir şekilde satışlarını yapabilmeleri yönünde verileceğini anlatan Canpolat, programın eylül ayında başlamasının ön görüldüğünü kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz