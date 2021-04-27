Mersin'de elma yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de elma yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Mersin'de elma yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde, elma yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, elma yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, L.G. idaresindeki 33 AHC 346 plakalı kamyon, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ve araçta bulunan E.Ö'nün yaralandığı kazada, kamyondaki elma kasaları etrafa dağıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yola dökülen elmalar, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından sahibine teslim edilmek üzere toplanarak kasalara tekrar dolduruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Antalya'da çöp konteynerinde cenin bulundu
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de elma yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:41:25. #1.14#

title