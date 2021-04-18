Mersin'de e-ticarete başlayan bir girişimci satışlarını artırmanın mutluluğunu yaşıyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir girişimci belediye tarafından hazırlanan "e-ticaret dijital dönüşümü" projesine katıldıktan sonra işinde daha fazla kazanç sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir girişimci belediye tarafından hazırlanan "e-ticaret dijital dönüşümü" projesine katıldıktan sonra işinde daha fazla kazanç sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçede bir firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çağrı Sağırlar, Erdemli Belediyesince hayata geçirilen "e-ticaret dijital dönüşümü" projesine katıldı.

Sağırlar, proje kapsamında eğitim aldıktan sonra ailesiyle ürettiği reçel, salça gibi ürünleri dijital pazarda satışa çıkardı.

Çağrı Sağırlar, proje kapsamında eğitim verildiğinde kendi şirketini kurmaya karar verdiğini kaydetti.

Bu zamana kadar birçok farklı meslek grubunda çalıştığını aktaran Sağırlar, şöyle devam etti:

"Belediyenin bize sağlamış olduğu destek paha biçilemez. İşe 20-30 siparişle başladım, şu an ayda 350 bazen 400 siparişi buluyoruz. Bu da bizim hem başarımızı gösteriyor hem de insanların bizlere ve ürünlerimize olan güvenini gösteriyor. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bu sistem sayesinde şu an aylık 20 bin liranın üzerinde ciro yapabiliyorum. Bu da bizim bu işe çok daha fazla sıkı sıkıya bağlanmamızı sağlıyor."

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çiftçilerin emeklerinin karşılılığını alması için mücadele ettiklerini belirtti.

Dijitalleşen dünyanın değişimine ayak uydurduklarını kaydeden Tollu, "Biz girişimcilere örnek olması düşüncesiyle bu projeyi başlattık. Girişimciler eğitimlerini bitirdi ve şu anda kendi işlerini kurmanın hazzını birlikte yaşıyoruz. Yaptığımız projenin ne kadar isabetli olduğunu en güzel şekilde gözlemliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez