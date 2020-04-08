Mersin'de, düştüğü demir merdivenin altında kalan işçi öldü
Mersin'de, düştüğü demir merdivenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
08.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:54
Mersin'de, düştüğü demir merdivenin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki paketleme ve soğuk hava deposunda çalışan Mustafa A'nın (53) üzerine, dengesini yitirerek düştüğü merdiven devrildi.
Ambulansla Tarsus'taki özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 3 çocuk sahibi işçinin cenazesi, Silifke ilçesinde toprağa verildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA