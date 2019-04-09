Mersin'de Dolu Tarım Arazilerine Zarar Verdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu, sera ve tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Sinap, Karahıdırlı ve Karayakup mahallelerinde akşam saatlerinde etkili olan dolu nedeniyle meyve bahçeleri, dikimi yeni yapılan sebze tarlaları ile seralarda zarar oluştu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin yarın söz konusu tarla ve seralarda hasar tespit çalışması yapacağı belirtildi.

Kaynak: AA