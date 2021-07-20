"Dinlerin Buluşması" etkinliği düzenlendi
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"Dinlerin Buluşması" etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 23. kez gerçekleştirilen "Dinlerin Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlik ve beraberlik için dua etti.

Mersin'de, Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl 23. kez gerçekleştirilen "Dinlerin Buluşması" etkinliğinde, Müslüman ve Hristiyan din adamları birlik ve beraberlik için dua etti.

Farklı dine mensup kişilerin Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabristanlarında düzenlenen programda, Mersin İtalyan Katolik Kilisesi ruhani lideri Roshan Corderio ve imam Mehmet Keskin yan yana geldi.

Din adamları, semavi dinlere mensup kişilerin mezarlarının bir arada bulunmasıyla öne çıkan mezarlıktaki etkinlikte birlikte dualar edip barış, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

İmam Keskin'in Kur'an-ı Kerim, ruhani lider Corderio'nun da İncil'den bölümler okuduğu programda, Mersin Cemevi Alevi Kültür Derneği İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin de dua etti.

Mevlana Kültür Sanat ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Ahmet Coşar'ın ney dinletisi sunduğu etkinlikte ilahiler de seslendirildi.

Program bayramlaşmanın ardından sona erdi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen'in yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'Dinlerin Buluşması' etkinliği düzenlendi
'Dinlerin Buluşması' etkinliği düzenlendi
'Dinlerin Buluşması' etkinliği düzenlendi
'Dinlerin Buluşması' etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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