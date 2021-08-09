Mersin'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Fındıkpınarı Mahallesi'nde, Murat Ustalar (53) plakası belirlenemeyen traktörünü park ettikten sonra tarlasında ilaçlama yapmaya başladı.

Bu sırada traktörünün hareket ettiğini gören Ustalar, durdurmak için aracının yanına yöneldi.

Yaklaştığı sırada traktörün devrildiğini ve Ustalar'ın altında kaldığını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri Ustalar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat Ustalar'ın cesedi morga kaldırıldı.

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi
Mersin'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Tuğba Özay Burcu Biricik
Spor Merve Çoban Metin Oktay Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 12:47:22. #1.16#

title