Mersin'de deniz kirliliğine yönelik denetimde bir gemiye 24 bin 123 lira ceza kesildi
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Mersin'de deniz kirliliğine yönelik denetimde bir gemiye 24 bin 123 lira ceza kesildi

Mersin'de deniz kirliliğine yönelik denetimde bir gemiye 24 bin 123 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında deniz kirliliğine yönelik denetimde, bir gemiye 24 bin 123 lira ceza uygulandı.

Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında deniz kirliliğine yönelik denetimde, bir gemiye 24 bin 123 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesi açıklarında deniz kirliliğine yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde, atık transfer formunu ibraz etmeyen gemiye, 24 bin 123 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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Mersin'de deniz kirliliğine yönelik denetimde bir gemiye 24 bin 123 lira ceza kesildi - Haberler
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