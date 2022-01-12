Mersin'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı - Haberler
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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

MERSİN'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik 300 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin destek verdiği 'Pençe-2' adı verilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 10'u Suriyeli, 4'ü Iraklı, 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik, önceden belirlenen 19 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel içerikli yayın ve 30 bin ABD doları ele geçirildi.Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Mersin'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Son Dakika Haberleri

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