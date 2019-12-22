Mersin'de çekilecek "Cellabi" filmi tanıtıldı
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Mersin'de çekilecek "Cellabi" filmi tanıtıldı

Çekimleri Mersin'de yapılacak ve Brewster'in Milyonları isimli kitaptan uyarlan "Cellabi" filminin tanıtımı gerçekleştirildi.

22.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:48
Mersin'de çekilecek

Çekimleri 'de yapılacak ve Brewster'in Milyonları isimli kitaptan uyarlan "Cellabi" filminin tanıtımı gerçekleştirildi.

Kentteki bir balo salonunda düzenlenen basın toplantısına, filmin oyuncuları , ve Sevcan Yaşar katıldı.

Midyat, Mersin'de kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Filmlerin, çekildiği yerin tanıtımına büyük katkı sağladığını dile getiren Midyat, filmden çok güzel sonuçlar alacaklarını kaydetti.

Filmin yönetmenlerinden Zeliha Karakuyu ise filmin, memleketi Mersin'de çekilmesinden mutlu olduğunu dile getirdi.

Yarın başlayacak çekimlerin bir ay sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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