Mersin'de çalılıklarda mahsur kalan köpek yavruları kurtarıldı

Mersin'in Mut ilçesinde, çalılıklarda mahsur kalan 8 köpek yavrusu belediye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, çalılıklarda mahsur kalan 8 köpek yavrusu belediye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Mahallesi'ndeki çalılıklarda mahsur kalan köpek yavruları olduğu ihbarı üzerine Mut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Belediyi ekipleri, belirtilen adrese giderek mahsur kalan 8 köpek yavrusunu kurtardı.

Bitkin durumda olan hayvanlar, veteriner tarafından yapılan kontrolün ardından Mersin Büyükşehir Belediyesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler