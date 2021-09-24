Mersin'de bir otomobilde 2 tabanca ele geçirildi

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir otomobilin motor kaputunun altına zulalanmış ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolu Konaklar mevkisinde park halindeki bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, aracın motor kaputunun altına gizlenmiş ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Polis, araçtaki Y.T'yi gözaltına aldı.