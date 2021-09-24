Mersin'de bir otomobilde 2 tabanca ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de bir otomobilde 2 tabanca ele geçirildi

AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Mersin'de bir otomobilde 2 tabanca ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir otomobilin motor kaputunun altına zulalanmış ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir otomobilin motor kaputunun altına zulalanmış ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolu Konaklar mevkisinde park halindeki bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, aracın motor kaputunun altına gizlenmiş ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Polis, araçtaki Y.T'yi gözaltına aldı.

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı Açıklaması

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı Açıklaması

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biden, terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biden, terör örgütlerine silah, mühimmat, araç gereç taşımaya başladı.

 Evi basılarak katledilen kişinin namaz kılarken öldürüldüğü ortaya çıktı

Evi basılarak katledilen kişinin namaz kılarken öldürüldüğü ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Oğuzhan Koç Şevval Şahin
Spor Muslera Balotelli Sergen Yalçın Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mersin'de bir otomobilde 2 tabanca ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 20:39:20. #1.17#