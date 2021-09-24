Mersin'de bir otomobilde 2 tabanca ele geçirildi
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir otomobilin motor kaputunun altına zulalanmış ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir otomobilin motor kaputunun altına zulalanmış ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, D-400 kara yolu Konaklar mevkisinde park halindeki bir otomobilde arama yaptı.
Aramada, aracın motor kaputunun altına gizlenmiş ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.
Polis, araçtaki Y.T'yi gözaltına aldı.
AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri