Mersin'de bir orman yangını daha çıktı, oteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı
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Mersin'de bir orman yangını daha çıktı, oteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı

Mersin'de bir orman yangını daha çıktı, oteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde bulunan Boğsak koyunda orman yangını çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde bulunan Boğsak koyunda orman yangını çıktı. Yangın dolayısıyla bölgedeki oteller, moteller, evler ve kamp alanları boşaltılırken, Mersin-Antalya yolu trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Silifke ilçesinde bulunan Boğsak koyunda orman yangını çıktı. Rüzgardan kaynaklı kısa sürede büyüyen orman yangını, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Ekipler hem karadan hem de havadan müdahaleye başlarken, güvenlik güçleri bölgedeki tüm otel, model, ev ve kamp alanlarını boşalttı. Yangının yola yakın olması dolayısıyla Mersin-Antalya yolu da trafiğe kapatılırken, bölgedeki vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi devam ediyor. Ayrıca polis TOMA'ları da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - MERSİN

Mersin'de bir orman yangını daha çıktı, oteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı
Mersin'de bir orman yangını daha çıktı, oteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı
Mersin'de bir orman yangını daha çıktı, oteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı
Mersin'de bir orman yangını daha çıktı, oteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı
Mersin'de bir orman yangını daha çıktı, oteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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