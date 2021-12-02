Mersin'de belediye tesisindeki eşyalara zarar veren 2 kişi yakalandı - Haberler
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Mersin'de belediye tesisindeki eşyalara zarar veren 2 kişi yakalandı

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'de belediye tesisindeki eşyalara zarar veren 2 kişi yakalandı

Mersin'de belediyeye ait kafedeki eşyalara zarar veren 2 şüpheli yakalandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de belediyeye ait kafedeki eşyalara zarar veren 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İnönü Mahallesi sahil bandındaki belediyeye bağlı bir kafenin eşyalarına kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, eşyalara zarar verdiği iddiasıyla B.C.E. ve C.B.G'yi gözaltına aldı.

Öte yandan zanlılardan B.C.E'nin hırsızlık ve kasten yaralama, C.B.G'nin de kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarından suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri

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