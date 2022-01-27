Mersin'de bahçelerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
Mersin'in Silifke ilçesinde, tarımsal sulamada kullanılan bahçe dinamolarını çaldıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, tarımsal sulamada kullanılan bahçe dinamolarını çaldıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dinamoları çalınan çiftçilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bahçelerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adreslerde bulunan dinamolar sahiplerine teslim edildi.