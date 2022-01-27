Mersin'de bahçelerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de bahçelerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

AA, Burcu Kaya - Güncel
Mersin'de bahçelerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, tarımsal sulamada kullanılan bahçe dinamolarını çaldıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, tarımsal sulamada kullanılan bahçe dinamolarını çaldıkları ileri sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dinamoları çalınan çiftçilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bahçelerin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adreslerde bulunan dinamolar sahiplerine teslim edildi.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Jandarma, Mersin, JASAT, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title