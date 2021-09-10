Mersin'de bacağını çapa motoruna kaptıran kişi ağır yaralandı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Mersin'in Bozyazı ilçesinde sebze serasında çalışırken ayağını çapa motoruna kaptıran kişi ağır yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde sebze serasında çalışırken ayağını çapa motoruna kaptıran kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tekeli Mahallesi'nde serasında çapa motoruyla çalışan A.G. (55) sol ayağını motora kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, A.G'nin bacağının koptuğunu belirledi.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri