Mersin'de ayakkabı boyacısı Celal ustanın "Orhan baba" sevgisi
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Mersin'de ayakkabı boyacısı Celal ustanın "Orhan baba" sevgisi

Mut ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan 49 yaşındaki Celal Yılmaz'ın Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'a hayranlığı şaşırtıyor.

Mersin'de ayakkabı boyacısı Celal ustanın
13.09.2020 12:23 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:42

Mut ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan 49 yaşındaki Celal Yılmaz'ın Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay'a hayranlığı şaşırtıyor.

Yılmaz, küçük yaşlardan itibaren başlayan Gencebay sevgisinden dolayı sanatçıya ait plak, kaset ve film afişlerini toplamaya başladı.

Evinin ve iş yerinin duvarlarını Orhan Gencebay kartpostallarıyla süsleyen Yılmaz, gününü sanatçının şarkılarını dinleyerek ve eşlik ederek geçiriyor.

Yılmaz, AA muhabirine, Gencebay sevgisinin küçük yaşlardan itibaren başladığını söyledi.

Sevgisinden dolayı Gencebay'a ait kaset ve plakları toplayarak bir arşiv oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, bu arşive titizlikle baktığını kaydetti.

Gencebay sevgisinin hiç bitmeyeceğini aktaran Yılmaz, "Çocukluktan beri dinlerim. Tüm şarkılarını ezbere biliyorum. Kaset, plak, film afişi ve kartpostallarım var. Bu şekilde mutluyum. Yıllar önce İstanbul'da gördüm ve imza aldım. O an dünyanın en mutlu insanı oldum. Sesimin Orhan Gencebay'a benzemesiyle tanınıyorum bazen düğünlerde 'Orhan baba'nın şarkılarını söylüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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