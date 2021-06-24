Mersin'de atıl tarım arazilerine keçiboynuzu dikimi projesi

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Atıl Tarım Arazileri Keçiboynuzuyla Şifa Kaynağı Oluyor Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Atıl Tarım Arazileri Keçiboynuzuyla Şifa Kaynağı Oluyor Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya, ziraat odası başkanları ile kırsal mahallelerin muhtarları katıldı.

Toplantıda konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Erdemli'nin sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Tarım arazilerinin korunması özellikle Erdemli ilçesi için çok önemli çünkü arazi az. Bu ilçede toprak hiç ölmüyor. 12 ay süreyle işliyor ve her türlü tarımsal ürün yetişiyor. Tabii bu arada tarımsal arazide nüfusa oranla azalıyor bunu önlemenin tek yolu tarımsal geliri ve mevcut tarım alanlarını artırmaktan geçiyor. Bu açıdan özellikle kırsal kesimdeki insanlara gelir getirici olan keçiboynuzu üretimi çok önemlidir." ifadelerini kullandı

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı da, Mersin'in keçiboynuzu üretiminde Türkiye'de birinci sırada yer aldığını aktardı.

Türkiye'de üretilen 18 bin ton keçiboynuzunun 7 bin tonunun Mersin'de üretildiğine dikkat çeken Abalı, "Bu proje ile üretimi 10 bin tona, Türkiye genelindeki payını ise yüzde 50'ye çıkartmayı hedeflemekteyiz. Bu üretimin daha da artırılması ve kırsalda atıl olan tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacı ile bu proje hazırlandı. Hedefimiz üreticilerimize aşılanmış 30 bin keçiboynuzu fidesi vermektir." diye konuştu,

Yeni tip koronavirüs (kovid-19) döneminde keçiboynuzu tüketiminin arttığına dikkat çeken İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız ise, geçen yıl keçiboynuzunun kilogramının dalında 7 ile 14 lira arasında alıcı bulduğunu, bu nedenle bu ürünün değerli bir ürün olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez