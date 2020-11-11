Mersin'de asırlık zeytin ağaçları hasat ediliyor
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Mersin'de asırlık zeytin ağaçları hasat ediliyor

11.11.2020 13:41 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:44
Mersin'de asırlık zeytin ağaçları hasat ediliyor

Mersin'in Mut ilçesinde 1500 yıllık oldukları tahmin edilen ve tescil işlemleri süren asırlık ağaçlarda zeytin hasadı başladı.

Mersin'in Mut ilçesinde 1500 yıllık oldukları tahmin edilen ve tescil işlemleri süren asırlık ağaçlarda zeytin hasadı başladı.

İlçe tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ve Ziraat Oda Başkanı Hıdır Kar, Çortak Mahallesi'nde gerçekleştirilen hasata katıldı.

Hasadın bereketli geçmesini temenni eden Bayır, ilçede zeytin ve zeytinyağının önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 300 bin dekarda, 15 milyon civarında zeytin ağacı bulunduğunu ifade eden Bayır, bu yıl 200 bin ton zeytin ve 20 bin ton da zeytinyağı beklediklerini kaydetti.

Üretici Bilal Pekdemir de bölgede çok sayıda bulunan asırlık ağaçlardan zeytinleri elle toplayacaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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