Mersin'de asfalt yüklü kamyon çöken yolda sıkıştı
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Mersin'de, yolun çökmesi sonucu bir kısmı çukura düşüp sıkışan asfalt yüklü kamyon, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.
MERSİN (AA) - Mersin'de, yolun çökmesi sonucu bir kısmı çukura düşüp sıkışan asfalt yüklü kamyon, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 NF 540 plakalı kamyon, 82 Evler Mahallesi'nden geçerken yolda çökme meydana geldi.
Arka bölümünün bir kısmı çukura düşen kamyon, devrilmemesi için iş makinesiyle tutuldu.
Olay sırasında içme suyu boru hattının patlaması nedeniyle de su birikintisi oluştu.
Yan yatan kamyon, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.
AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri