Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu
AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'in Silifke ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Gülümpaşalı Mahallesi'nde Osman Şahin'e ait besi ahırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, 5 büyükbaş hayvan telef oldu, ahırda bulunan 100 çuval samanda yandı.