Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler
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Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Gülümpaşalı Mahallesi'nde Osman Şahin'e ait besi ahırında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, 5 büyükbaş hayvan telef oldu, ahırda bulunan 100 çuval samanda yandı.

Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu

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AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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