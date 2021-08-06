Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangınlar vatandaşlarca söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangınlar vatandaşlarca söndürüldü

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangınlar vatandaşlarca söndürüldü
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki mahallede ağaçlık alanda çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde iki mahallede ağaçlık alanda çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükfındık Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden vatandaşlar, evlerinden çektikleri hortumla müdahalede bulunarak yangın söndürdü.

Şahna Mahallesi'nde çıkan yangını da bölgede hazır bekletilen su tankeriyle alevlere müdahale eden çevredekilerce söndürüldü.

İki bölgede, orman işletme ve itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangınlar vatandaşlarca söndürüldü
Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangınlar vatandaşlarca söndürüldü
Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangınlar vatandaşlarca söndürüldü
Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangınlar vatandaşlarca söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Son dakika haber | Muğla'da itfaiyecilerin orman yangınını söndürme çalışması sırasında alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı
Son dakika haber | Muğla'da itfaiyecilerin orman yangınını söndürme çalışması sırasında alevlerin arasında kalması kameralara yansıdı
Son dakika! Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (3)
Son dakika! Karacasu'daki yangında 3'üncü gün; bir mahallede kısmi tahliye (3)
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Valentin Rosier Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangınlar vatandaşlarca söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 18:11:28. #1.15#

title