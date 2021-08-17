Mersin'de AFAD'ın başlattığı "Ben de Varım" kampanyası tanıtıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelere yönelik başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) yangın ve sel felaketi yaşanan bölgelere yönelik başlatılan "Ben de Varım" kampanyasına gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Su, Valilikte düzenlenen proje tanıtım toplantısında, farklı kentlerde yangın ve sel yaşandığını anımsattı.

Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel nedeniyle yakınlarını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyen Su, devletin, bu bölgelerdeki vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Su, afetten etkilenen kentlere yapılacak yardımların AFAD koordinasyonunda yürütülmesinin faydalı olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız çok duyarlı. Bu kampanya tüm Türkiye için. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah bu kampanyaya gerekli destekleri vereceğiz. En kısa sürede bu afetten zarar gören yerlerimizin ayağa kalkmasını sağlamış olacağız."

Vali Yardımcısı İbrahim Küçük de yapılacak yardımlara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci