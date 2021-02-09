Mersin'de 6 yıl önce bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
09.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:50
Mersin'in Erdemli ilçesinde, 6 yıl önce eve çağırdıkları kişiyi gasbettikleri iddiasıyla aranan 3 zanlı yakalanıp tutuklandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, 6 yıl önce eve çağırdıkları kişiyi gasbettikleri iddiasıyla aranan 3 zanlı yakalanıp tutuklandı.
Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, 6 yıl önce eve çağırdıkları kişiyi gasbeden ve mağdurun görüntülerini çekerek şantaj yaptığı öne sürülen 3 şüphelinin adresini belirledi.
Zanlıların saklandıkları adrese operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez