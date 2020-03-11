Mersin'de 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı
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Engin Kaya, Silifke, Mersin, Güncel

Mersin'de 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

Mersin'in Silifke ilçesinde, 6 ayaklı kuzuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

11.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:25
Mersin'de 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

Mersin'in Silifke ilçesinde, 6 ayaklı kuzuyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İlçeye bağlı Tosmurlu Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Engin Kaya'ya ait koyunlarından biri 6 ayaklı bir kuzu doğurdu.

Mahallelilerin ilgi odağı haline gelen kuzunun sahibi Kaya, yaptığı açıklamada, 2 gün önce doğan kuzunun ayaklarının fazla olduğunu görünce çok şaşırdığını söyledi.

Engin Kaya, kuzunun doğduğunda 5 ayağını fark ettiklerini, ancak veteriner muayenesinde kuzun 6 ayağı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

İlk kez 6 ayaklı kuzu gördüğünü anlatan Kaya, "Koyunlarımdan biri doğum yaptı. Doğumdan sonra biz yavrunun 5 bacaklı olduğunu fark ettik. Durumu veterinerimize anlattım. O da ilgilendi. Biz 5 bacaklı derken, 6 bacaklı olduğunu öğrendik. Bir daha şok olduk. Veterinerimiz kuzumuzun gayet sağlıklı olduğunu ve bir hafta sonra yapacağı bir operasyonla fazla olan ayaklarının alınacağını söyledi." dedi.

Veteriner hekim Lokman Eren de ilk defa böyle bir vaka ile karşılaştığını kaydetti.

Eren, kuzunun yapılan muayenesinde arka bacaklarında 2 ayağın daha olduğunun belirlendiğini dile getirerek, hayvanın yaşam kalitesinin düşmemesi için yapacakları ameliyatla fazla ayaklarının alınacaklarını aktardı.

Kaynak: AA

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