Mersin'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Mersin'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Mersin'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-400 Karayolu Sait Polat Bulvarı Çardak mevkiinde aynı yönde seyretmekte olan 6 araç birbirine çarptı.

Kazada yaralanan Ö.M.A. (15), Abdullah Şen (24) ve Mikail Can (73), ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????

Mersin'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Mersin'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Mersin'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Mersin'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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