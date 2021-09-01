Mersin'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
D-400 Karayolu Sait Polat Bulvarı Çardak mevkiinde aynı yönde seyretmekte olan 6 araç birbirine çarptı.
Kazada yaralanan Ö.M.A. (15), Abdullah Şen (24) ve Mikail Can (73), ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan