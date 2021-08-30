Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
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Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MERSİN (İHA) – Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

30 ağustos zafer bayramının 99. yıldönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen tören, saat 09.00'da Mersin Valisi Ali Su'nun tören kıtasını selamlamasıyla başladı. Törene, Vali Su'nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin milletvekilleri, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törende, Vali Su, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer'in Atatürk Anıtına çelenk sunumlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi.

Buradaki törenin ardından Vali Su, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer, Kültür Merkezinde tebrikleri kabul etti.

Tören daha sonra yeniden Cumhuriyet Meydanında devam etti. Vali Su, Tuğamiral Gedik ve Başkan Seçer, askeri ciple törene katılanların bayramını kutladı. Öğrencilerin şiir okuduğu, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin gösteri sunduğu törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türk Silahlı Kuvvetleri adına Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli bir üsteğmen yaptı.

Tören; bayrak flama grubu, askeri birlik, gaziler ve sporcu gençlerin tören geçişiyle sona erdi. - MERSİN

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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