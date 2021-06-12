Mersin'de 3 zeytinin "anıt ağaç" olarak tescillenmesinin sevinci yaşanıyor
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Mersin'de 3 zeytinin "anıt ağaç" olarak tescillenmesinin sevinci yaşanıyor

Mersin'de 3 zeytinin 'anıt ağaç' olarak tescillenmesinin sevinci yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde 820, 650 ve 435 yaşlarındaki 3 zeytinin "anıt ağaç" olarak tescillenmesinin sevinci yaşanıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde 820, 650 ve 435 yaşlarındaki 3 zeytinin "anıt ağaç" olarak tescillenmesinin sevinci yaşanıyor.

Mut Kaymakam Vekili Fatih Erdoğan, Çortak Mahallesi'ndeki törende, ilçede zeytin ve yağının köklü geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Bu değerleri yaşatma gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Erdoğan, organik tarımın önemine değinerek kent zeytini ve yağının dünya pazarındaki yerinin arttığına işaret etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da Çortak, Kurtuluş ve Hacısait Mahallesi'ndeki 3 zeytinin "anıt ağaç" olarak tescillenmesinin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından tescil alan ağaçların yanına tabelaları konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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