Mersin'de 1 saat yağan dolu afete dönüştü
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Mersin'de 1 saat yağan dolu afete dönüştü

Mersin'de 1 saat yağan dolu afete dönüştü
01.05.2020 18:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:34

Mersin'de 1 saat yağan dolu afete dönüştü Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesinde meyve bahçeleri ile sebze tarlaları beyaz örtüye büründü Meyve bahçelerin üzerine koruma amaçlı çekilen tüllerin direkleri dolu sebebiyle göçtü Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu.

Mersin'de 1 saat yağan dolu afete dönüştü

Erdemli ilçesi Esenpınar Mahallesinde meyve bahçeleri ile sebze tarlaları beyaz örtüye büründü

Meyve bahçelerin üzerine koruma amaçlı çekilen tüllerin direkleri dolu sebebiyle göçtü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı dolayısıyla meyve bahçeleri ile sebze tarlalarında büyük ölçüde zarar meydana geldi.

İlçeye bağlı Esenpınar Mahallesinde aralıklarla 1 saatten daha fazla dolu yağışı etkili oldu. Etkili olan şiddetli dolu yağışı elma başta olmak üzere şeftali, erik, badem bahçeleri ile fasulye, biber gibi sebze ekili tarlalarında zarara yol açtı. Yağış dolayısıyla oluşan taşkın su sebebiyle de bazı bahçe ve tarlaları da su bastı.

İlçeye bağlı eski beldelerden Esenpınar'da üreticilik yapan Aziz Demirtaş, "Esenpınar Mahallemizde şiddetli dolu yağışından dolayı çiftçilerimiz büyük felaket yaşadılar. Allah daha beterinden esirgesin. Burada elma bahçelerimiz var. Fasulyelerimiz dikildi. Bunlar 1 saat, 1,5 saat süren dolu yağışından çok etkilendi. Her taraf bembeyaz kar yağmış gibi" dedi.

Ramazan Aydoğdu ise "Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Ağaçlarımızdaki bütün meyveler aşağı indi. Yeni diktiğimiz fidelerin hepsi öldü. Dışarıdaki arabalar mahvoldu" diye konuştu.

Öte yandan aşırı yağış dolayısıyla bazı bahçe ve tarlaları su bastı. Vatandaşlar menfezleri kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. Bahçe sahipleri menfezleri açarken zaman zaman da zor anlar yaşadı.

Mahalle sakinlerinden Şahin Tekeli büyük zararın oluştuğunu belirterek, "Şiddetli dolu ve yağmur etkili oldu. Bodur elma bahçelerine büyük zarar verdi. Çayıroluk Mevkisinde dolu daha tekili oldu. Elma bahçelerine çekilen tüllerin direkleri yıkıldı. Esenpınarlıların büyük zararları var" şeklinde konuştu.

Mersin'de 1 saat yağan dolu afete dönüştü

Kaynak: İHA

Manşet

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