Büyükşehir'in Sabah Çorbası Artık Tüm Gün Vatandaşlara Ulaşıyor

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği hizmetler artarak devam ediyor. Sosyal projelerini vatandaşların ihtiyacına göre şekillendiren Büyükşehir Belediyesi, "1 Ekmek 1 Çorba" hizmetiyle çorba dağıtımlarını tüm güne yaydı.

Dezavantajlı mahallelerdeki vatandaşlara ulaşıyor

Büyükşehir Belediyesi, tüm gün sürdürdüğü "1 Ekmek 1 Çorba" dağıtımları ile Mersinlilerin içini ısıtmaya devam ediyor. Ücretsiz çorba ve ekmek hizmeti, 7'den 70'e her kesime ve özellikle dezavantajlı mahallelerde yaşayan vatandaşlara ulaşıyor. Kentin birçok noktasına mobil "1 Ekmek 1 Çorba" aracı ile giden Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerinin sunduğu hizmetten vatandaşlar da memnun.

"Gün boyu vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Engin Yıldırım, kapsamı genişletilen '1 Ekmek 1 Çorba' hizmeti ile ilgili olarak, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu dönemde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal yardımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Ücretsiz ekmek ve odun dağıtımımızdan sonra Başkanımız Vahap Seçer, Mahalle Mutfaklarımızın hafta sonu da açılmasına karar verdi. Bundan sonra çorba aracımız da gün boyu dezavantajlı mahallelerimizde gezerek vatandaşlarımıza hizmet edecek. Bu zorlukları beraber aşacağız. Biriz, beraberiz. Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu hizmetlerimizin devamı gelecek" ifadelerine yer verdi.

"Aynı evde yaptığımız gibi"

Oğlunu okuldan almaya giderken çorba dağıtımlarını gördüğünü söyleyen Melek Karapolat, "Okula gidiyordum. Hoşuma gitti bu öneriniz. Oğluma, 'sıraya gir, sen de al' dedim. Büyükşehir Belediyesi'nin bu şekilde yaptığı yardımlardan çok memnunuz, çok hoşumuza gidiyor. Bu şekilde olursa gayet memnunuz. Tadına baktım, beğendim. Aynı evde yaptığımız gibi. Çok güzel olmuş, çok beğendim" diye konuştu.

"Gerçekten güzel ve büyük bir hizmet" Çilek Mahallesi eski Muhtarı Muzaffer Gümüştaş, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği sosyal hizmetlerin daha önce yapılmadığını ifade ederek, "Başkan'ın yaptıkları ilk defa yapılıyor Türkiye genelinde. Gerçekten güzel ve büyük bir hizmet. Bunu hiç kimse yapmaz. Duyduk, yoksul insanlara odun dağıtmaya başlamış. Kusursuz bir hizmet yapıyor. Allah ona güç, kuvvet versin. Şu anda çocuklar çok sevindi" dedi.

Okul çıkışında tadına baktığı çorbayı annesinin çorbasına benzeten Ömer İyi, "Çorbanın tadı çok güzel olmuş. İkinciyi içtim. Annemin yaptığı çorbaya çok benziyor. Çok güzel bir şey" dedi. Çocuklardan Ahmet Irmak ise "Çok güzel. Ben bayağıdır alıyorum. Cumartesi günleri Kazanlı'ya pazara giderken de alıyorum" ifadelerini kullandı.

"Teşekkür ediyoruz Belediye'ye"

Vatandaşlardan Ahmet Yaşar ise çorbanın çok lezzetli olduğunu anlatırken, "Hizmetinizi beğendim. Güzel bir hizmet. Vatandaşların; kurumların onların arkasında olduğunu görmesi, onlarla ilgilenmesi, en azından kısa da olsa, küçük de olsa böyle sorunlar için uğraşması, çözüm üretmesi iyi bir şey. Güzel bir şey halkı düşünmesi" dedi.

Yayın Tarihi: 22. 12. 2021 08: 31: 32